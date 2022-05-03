Kocaeli Kartepe kayak merkezi yolundaki, kış mevsiminde kar kalınlığı 2 metreyi geçen bölgelerden biri olan ve çok sayıda tatilciyi misafir eden Kuzuyayla Tabiat Parkı’nda havaların ısınmasıyla birlikte karlar eridi.

Yaylada kışın tatil yapanların bıraktığı çöpler, ortaya çıktı. Bölgenin bazı noktalarında çöplerden tepeler oluştu.

[Fotoğraf: DHA]

Çoğunluğu plastik maddelerden oluşan çöplerin bazılarının ağaç dallarına asılı kaldığı görüldü.