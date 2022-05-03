Haber Giriş: 3 Mayıs 2022 Salı 11:44Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Karlar eridi, çöpler gün yüzüne çıktı
[Fotoğraf: DHA]
Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki Kuzuyayla Tabiat Parkı'nda, kalınlığı 2 metreyi aşan karların eridi. Kış mevsiminde tatilcilerin çevreye bıraktığı çöpler gün yüzüne çıktı. Bazı bölgelerde çöplerden tepeler oluştu.
Kocaeli Kartepe kayak merkezi yolundaki, kış mevsiminde kar kalınlığı 2 metreyi geçen bölgelerden biri olan ve çok sayıda tatilciyi misafir eden Kuzuyayla Tabiat Parkı’nda havaların ısınmasıyla birlikte karlar eridi.
Yaylada kışın tatil yapanların bıraktığı çöpler, ortaya çıktı. Bölgenin bazı noktalarında çöplerden tepeler oluştu.
[Fotoğraf: DHA]
Çoğunluğu plastik maddelerden oluşan çöplerin bazılarının ağaç dallarına asılı kaldığı görüldü.
Etiketler: Kocaeli
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