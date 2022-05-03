Olay, önceki gün saat 06.00 sıralarında Bahçelievler Şirinevler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde semtteki bir caddeye giren kimliği belirsiz şahıs, elindeki cam parçası olduğu düşünülen cisimle park halindeki onlarca aracı tek tek çizdi. Cadde boyunca araçlara zarar veren şahıs ardından yaya olarak uzaklaşarak kayıplara karıştı.

İlginç olay ise güvenlik kameralarına saniye yansıdı.

Olayın ardından saat 11.00 sıralarında sokağa inen vatandaşlar, araçlarında çok sayıda çizik olduğunu görünce şaşırdı. Cadde üzerindeki bütün araçların çizildiğini fark eden vatandaşlar, güvenlik kameralarını inceledi. Kimliği belirsiz bir şahsın araçları çizdiğini gören vatandaşlar, soluğu emniyette aldı.

Araç sahibi vatandaşlar, "mala zarar verme" suçundan ifade vererek olayı gerçekleştiren şahıstan şikayetçi oldu.

Polis ekiplerinin olay yerindeki araçların üzerinde yaptığı incelemelerde ise şahsın anlaşılamayan kelimeleri yazdığı da ortaya çıktı.