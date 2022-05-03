Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince, terörün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalar gerçekleştirildi.

Bir haftada düzenlenen operasyonlarda yakalanan 18 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Yapılan aramalarda, 1,94 gram esrar, 0,76 gram metamfetamin, 0,29 gram eroin, gümrük kaçağı 7 bin 356 paket sigara ve 11 cep telefonu ele geçirildi.

Ayrıca kentte, 22'si asayiş, 11'i kaçakçılık ve 4'ü de terör suçundan 37 şüpheli yakalandı. Şüpheliler yasal işlem yapılmak üzere ilgili birimlere teslim edildi.