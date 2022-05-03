Haber Giriş: 3 Mayıs 2022 Salı 09:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Avcılar’da atık fabrikasındaki yangın söndürüldü
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Avcılar'da atık malzemelerin konulduğu depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı.
İstanbul'un Avcılar ilçesinde Yeşilkent Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde geri dönüşüm için toplanan atık malzemelerin bulunduğu depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede söndürüldü.
Dumandan etkilenen 2 kişi, sağlık ekiplerince ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
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