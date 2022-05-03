Haber Giriş: 3 Mayıs 2022 Salı 09:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı
Antalya'nın Akseki ilçesinde otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Yaşanan trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Hüseyin Alp'in kullandığı otomobil, Seydişehir-Akseki kara yolu Yarpuz mevkiinde, Mustafa Arslan idaresindeki hafif ticari araç ile çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile Mehmet Sevinç, Ayşe Alp, Hatice Kübra Alp, Rümeysa Nur Alp ve Emine Gül Alp yaralandı.
Yaralılardan Mustafa Arslan ve Mehmet Sevinç'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Jandarma ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.
Etiketler: Antalya Trafik Kazası
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