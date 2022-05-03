Değirmenyeni köyü yakınlarında Tunca Nehri'ne düşen otomobildekilerden ağır yaralanan sürücü Ergin Akbulut ile eşi Emine Akbulut, kaldırıldıkları Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yaralanan Nursel Akbulut'un ise tedavisi sürdürülüyor.

Ergin Akbulut idaresindeki otomobil dün akşam saatlerinde Tunca Nehri'ne düşmüş, çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edilmişti.

Ekipler tarafından nehirden çıkarılan sürücü Akbulut ile eşi Emine Akbulut ve annesi Nursel Akbulut, sağlık ekipleri tarafından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılmıştı.