Haber Giriş: 3 Mayıs 2022 Salı 02:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı: 7 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Adana'nın Kozan ilçesinde bir işyerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Küçük Sanayi Sitesi'nde traktör tamir atölyesinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede tüm işyerini kapladı.
Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.
İş yerinde hasar meydana geldi.
Etiketler: Adana Trafik Kazası
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