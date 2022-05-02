Haber Giriş: 2 Mayıs 2022 Pazartesi 23:18Son Güncelleme: Kaynak: AA, İHA
Zırhlı polis aracı devrildi: 2 polis yaralandı
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Sarıyer'de zırhlı polis aracı devrildi. Araçtaki 2 polis memuru yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor.
Sarıyer Caddesi'nde seyreden zırhlı polis aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak alt yola devrildi.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan 2 polis memuru, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor.
Olay yeri inceleme ekipleri, araç üzerinde incelemelerde bulundu.
Maddi hasar oluşan zırhlı polis aracı, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.
Etiketler: Polis Trafik Kazası
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