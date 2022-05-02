Haber Giriş: 2 Mayıs 2022 Pazartesi 22:50Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kontrolden çıkan otomobil Tunca Nehri'ne düştü
[Fotoğraf: AA]
Edirne’de kontrolden çıkan bir otomobil Tunca Nehri'ne düştü. Bayram ziyaretine giden çift hayatını kaybetti, anne ise yaralandı.
Tunca Nehri Değirmenyeni köyü mevkiinde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği bir otomobil nehre düştü.
Kazazedelere yardıma giden kişi, otomobildekilerin abisi, annesi ve yengesi olduğunu görünce büyük şok yaşadı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Vatandaşlar ve bölgeye gelen ekiplerce otomobilden çıkarılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Yaralı çift üm müdahalelere rağmen kurtarılamadı, anne ise yaralandı.
Kaza yapan araçtaki ailenin bayram ziyaretine gittiği öğrenildi.
[Fotoğraf: DHA]
Etiketler: Edirne Tunca Nehri
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