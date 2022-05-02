Tunca Nehri Değirmenyeni köyü mevkiinde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği bir otomobil nehre düştü.

Kazazedelere yardıma giden kişi, otomobildekilerin abisi, annesi ve yengesi olduğunu görünce büyük şok yaşadı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Vatandaşlar ve bölgeye gelen ekiplerce otomobilden çıkarılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Yaralı çift üm müdahalelere rağmen kurtarılamadı, anne ise yaralandı.

Kaza yapan araçtaki ailenin bayram ziyaretine gittiği öğrenildi.

[Fotoğraf: DHA]