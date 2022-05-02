Haber Giriş: 2 Mayıs 2022 Pazartesi 22:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivas’ta inşaat halindeki 8 katlı binanın çatısı yandı
[Fotoğraf: AA]
Sivas'ta inşaat halindeki bir binanın çatısında yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonrasında kontrol altına alındı.
Altuntabak Mahallesi’nde 8 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı.
Yangını gören mahalle sakinleri, itfaiyeye haber verdi. Bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Çevredeki ara sokaklar tedbiren trafiğe kapatıldı.
Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı.
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