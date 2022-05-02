Haber Giriş: 2 Mayıs 2022 Pazartesi 22:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 26 gözaltı
[Fotoğraf: Arşiv]
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 26 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu operasyonları düzenlendiğini açıkladı.
17 farklı çalışmada, 5 bin 12 sentetik ecza hap, 520 gram metamfetamin, 157 gram kubar esrar maddesi, 488 adet dolu makaron ve 237 şişe sahte alkol ele geçirildi.
Jandarma ekipleri, uyuşturucu operasyonlarında 26 kişiyi gözaltına aldı.
Etiketler: Samsun Uyuşturucu
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