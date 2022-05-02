Haber Giriş: 2 Mayıs 2022 Pazartesi 18:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trabzon'da minibüs bariyerlere çarptı: 2'si çocuk 5 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde bir minibüs bariyerlere çarptı. 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.
Akçaabat'a bağlı Akçakale Mahallesi'nde seyreden N.K. idaresindeki minibüs, yolun sağındaki bariyerlere çarptı.
Araçta sıkışan sürücü ile F.K., F.G., M.A.K. ve E.K., Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından çıkarıldı.
Yaralılar, Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi ile Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Trabzon Trafik Kazası
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