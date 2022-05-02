Kaş'ta, toz taşınımı nedeniyle yağmurla birlikte çamur yağdı.

Hafif sağanağın ardından görülen çamurlu yağış, park halindeki otomobillerin üzerini çamurla kapladı.

Araçlarında toz ve lekeler oluşan bazı sürücüler kendi imkanlarıyla temizlik yaptı, bazıları ise araçlarını ilçedeki oto yıkamacılara götürdü.