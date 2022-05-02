Haber Giriş: 2 Mayıs 2022 Pazartesi 18:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da çamur yağdı
[Fotoğraf: AA]
Antalya'nın Kaş ilçesinde toz taşınımı sebebiyle çamur yağdı. Park halindeki araçların üstü çamurla kaplandı.
Kaş'ta, toz taşınımı nedeniyle yağmurla birlikte çamur yağdı.
Hafif sağanağın ardından görülen çamurlu yağış, park halindeki otomobillerin üzerini çamurla kapladı.
Araçlarında toz ve lekeler oluşan bazı sürücüler kendi imkanlarıyla temizlik yaptı, bazıları ise araçlarını ilçedeki oto yıkamacılara götürdü.
Etiketler: Antalya Toz Taşınımı Yağış
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