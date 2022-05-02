Haber Giriş: 2 Mayıs 2022 Pazartesi 16:48Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Bursa'da bir kilometrelik bayramlaşma kuyruğu
Bursa'da salgının ardından Ramazan Bayramı coşkusu yaşandı. Cerrah Mahallesi sakinleri, geleneksel hale gelen toplu bayramlaşma için bir kilometrelik kuyruk oluşturdu.
Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı 5 bin kişinin yaşadığı Cerrah Mahallesi halkı, her yıl dini bayramlarda toplu halde bayramlaşıyor.
Geleneksel hale gelen toplu bayramlaşmaya erkeklerin yanı sıra kadın ve çocuklar da katılıyor.
Pandemi nedeniyle yapılamayan toplu bayramlaşma, 2 yıl sonra mahalle meydanında gerçekleşti.
[Fotoğraf: DHA]
Bayram namazı sonra bir araya gelen binlerce kişi, sıraya girerek birbirleriyle bayramlaştı.
1 kilometreye ulaşan bayramlaşma kuyruğu ise dronla havadan görüntülendi.
Etiketler: Bursa Ramazan Bayramı
Sıradaki Haber
Muğla'da bedensel engelli yaşlı adama akülü sandalye hediyesi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz