Haber Giriş: 2 Mayıs 2022 Pazartesi 16:26Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Muğla'da bedensel engelli yaşlı adama akülü sandalye hediyesi
[Fotoğraf: TRT Haber]
Muğla´nın Ortaca ilçesine bağlı Eskiköy Mahallesinde yalnız yaşayan 77 yaşındaki bedensel engelli Bahattin Doğan'ın akülü tekerlekli sandalye hayalini Ortaca Kaymakamlığı gerçekleştirdi.
Gençliğinde geçirdiği kaza sonucu belden aşağısını kullanamayan ve koltuk değnekleriyle yaşamını sürdüren Bahattin Doğan, akülü tekerlekli sandalye isteğini ramazan ayında iftar için kendisini ziyaret eden Kaymakam Meral Uçar’a iletti.
Kaymakam Uçar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla alınan akülü tekerlekli sandalyeyi ziyaret ettiği Bahattin Doğan’a bayram hediyesi olarak verdi.
[Fotoğraf: TRT Haber]
Etiketler: Muğla
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