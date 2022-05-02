Gençliğinde geçirdiği kaza sonucu belden aşağısını kullanamayan ve koltuk değnekleriyle yaşamını sürdüren Bahattin Doğan, akülü tekerlekli sandalye isteğini ramazan ayında iftar için kendisini ziyaret eden Kaymakam Meral Uçar’a iletti.

Kaymakam Uçar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla alınan akülü tekerlekli sandalyeyi ziyaret ettiği Bahattin Doğan’a bayram hediyesi olarak verdi.

[Fotoğraf: TRT Haber]