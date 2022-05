"Sizin emniyetiniz bizim önceliğimiz" diyerek yola koyuluyor. Dünyadaki en zorlu su yolunda, büyük sorumluluk isteyen görevi yerine getiriyorlar.

Onlar, İstanbul Boğazı'nın korkusuz bekçileri ve 7 gün 24 saat teyakkuzda olan, Boğaz güvenliğinin görünmeyen kahramanları.

TRT Haber, boğazların bekçisi Kıyı Emniyeti Personeli'nin bir gününü görüntüledi.

Gemi ve can kurtarma ile kılavuzluk ve römorkörcülük Kıyı Emniyeti'nin en önemli görevlerinden.

Kritik 12 rota manevrası yapıyorlar

Bu tehlikeli su yolundan, İstanbul Boğazı'ndan geçen kaptanlar, 80 dereceye varan çok kritik 12 rota manevrası yapmak zorundalar.

Bu nedenle İstanbul Boğazı, akıntıların yanı sıra, keskin dönüşleriyle de kaptanlar için zorlu bir yol.

Anadolu'nun Avrupa ile buluştuğu bir noktada bulunan İstanbul Boğazı, uluslararası taşımacılık yapılan diğer yerlere oranla çok dar ve bir o kadar da kıvrımlı.

[Fotoğraf: TRT Haber]

İki yakasının birbirine en yakın olduğu yer ise Anadolu Hisarı ile Rumeli Hisarı arasındaki alan. Bir kıyıdan diğer kıyıya uzunluğu yaklaşık 700 metre.

Bu alanın ise akıntıburnu bölgesi olduğunu ifade eden uzak yol kaptanı Cem Savrunlu, Kandilli ile akıntıburnu arasının İstanbul Boğazı'nda akıntının en fazla olduğu ve tüm gemilerin en fazla zorlandığı bölge olduğunu söylüyor.

Boğazdaki sürekli devriyeler devam ediyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, İstanbul boğazındaki devriyelerine sürekli olarak devam ediyor.

Kılavuz kaptan talebinde bulunmasalar dahi, gemilerin geçişi an be an takip ediliyor.

Kamera: Edebali Koçdemir - Sefa Bakış