Sivaslı-Uşak kara yolundaki Cezaevi Kavşağı yakınlarında bulunan ve battaniye ham maddesi üretilen fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

[Fotoğraf: AA]

Depo bölümündeki elyaf ve iplik gibi malzemeler tamamen yandı. Bazı makineler de zarar gördü.

Yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı.

Uşak'ta battaniye üretimi yapan bir fabrikada yangın çıktı. İtfaiye ekipleri söndürme çalışmalarını sürdürüyor.https://t.co/EwNaJO7r0p pic.twitter.com/AGcgdUi1Og — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 2, 2022

Ekipler, fabrikada soğutma çalışmalarına devam ediyor.

Öte yandan, fabrikanın, Ramazan Bayramı nedeniyle kapalı olduğu öğrenildi.