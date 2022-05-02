Bilecik İnhisar'a 6 kilometre uzaklıktaki 250 kişinin yaşadığı Koyunlu köyünde asırlardır arife günleri yapılan "şeker atma" geleneği yaşatılıyor.

Kuşaktan kuşağa devam eden geleneğe göre, arife günü köy meydanında bir araya gelen vatandaşlar, önce ikindi namazını kıldı daha sonra büyükler, ellerini öpen çocuklara şeker ve çikolata dağıttı.

2 yılın ardından "şeker atma" çoşkusu

Salgın nedeniyle 2 yıl ara verilen etkinliğe bu sene büyük ilgi oldu. Çevre illerden de gelen yüzlerce vatandaş, köy meydanında ellerinde poşetlerle bekleyen çocuklara şeker dağıttı.

Etkinliğin ardından toplu olarak mezarlığı ziyaret eden vatandaşlar, Kur´an-ı Kerim okudu, dua etti.

Köy muhtarı Gürol Emir, iki yıldır salgın nedeniyle çocukların bayrama buruk girdiğini belirterek, "Adeta çocuklar bugünden bayramı yaşadı. İki günlük hazırlık yaptık. Türkiye´de birçok ilden hemşehrilerimiz bugün bu etkinlik için geldi" diye konuştu.