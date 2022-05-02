Haber Giriş: 2 Mayıs 2022 Pazartesi 10:56Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber-AA
Konya'da yanan ev çöktü: Anne ve oğlu hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA]
Konya'nın Bozkır ilçesinde müstakil bir evde yangın çıktı. Yangın nedeniyle göçen evin enkazından anne ile zihinsel engelli oğlunun cansız bedenine ulaşıldı.
Alevler Dereköy Mahallesi'ndeki müstakil bir evden yükseldi. Ekmek tandırından çıkan yangın, kısa sürede yayıldı.
Yangının etkisiyle ev çöktü.
Yangın nedeniyle göçen evin enkazında ilk olarak zihinsel engelli olduğu öğrenilen 35 yaşındaki Mehmet Ali'nin ardından 75 yaşındaki annesi Havva Yar Sırım'ın cansız bedenine ulaşıldı.
Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın söndürüldü.
[Fotoğraf: AA]
Cenazeler, otopsi için Bozkır Devlet Hastanesi'ne gönderildi.
Dereköy Mahallesi'nde dün ekmek tandırından çıkan alevlerin kısa sürede Havva Yar Sırım'ın yaşadığı evi sarması nedeniyle yangın çıkmıştı. İtfaiye ekiplerince yangının söndürülmesinin ardından çatısı çöken evde anne ile oğlunun olabileceği ihtimali üzerine arama çalışması başlatılmıştı.
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