Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, İl Emniyet Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar sonucu "kasten öldürme", "yağma", "tefecilik", "rüşvet", "ihaleye fesat karıştırma", "kasten yaralama" ve "tehdit" suçlarını işleyen "Koyunlar" isimli silahlı suç örgütü deşifre edildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünden 300 polisin katılımıyla 28 Nisan'da düzenlenen helikopter destekli operasyonda gözaltına alınan 35 şüpheliden 32'sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

32 şüpheliden 19'u tutuklandı

Sevk edildikleri adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 32 şüpheliden aralarında suç örgütü elebaşı C.K.'nin de bulunduğu 19'u tutuklandı, 13'ü ise adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.

Öte yandan tutuklanan C.K.'nin polis helikopterince tespit edildiği tarlada yakalanmadan önce telefonunu toprağa gömdüğü, polislerin gömüldüğü yerden cep telefonunu çıkardığı öğrenildi.

Polis helikopterince tespit edilerek, tarlada yakalanmışlardı

Diyarbakır'da "Koyunlar" isimli silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen helikopter destekli operasyonda 35 şüpheli gözaltına alınmış, suç örgütü elebaşı C.K. polis helikopterince tespit edilerek tarlada yakalanmış, örgütün sözde yöneticilerinden biri de evde halıya sarılı saklanırken bulunmuştu.

Aramalarda ele geçirilen, 29 ruhsatsız tabanca, 7 tüfek, 1086 fişek, çok sayıda çek, senet, tapu ve para Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde sergilenmişti.