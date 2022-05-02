Haber Giriş: 2 Mayıs 2022 Pazartesi 09:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ayasofya'da bayram namazı kılındı
[Fotoğraf: AA]
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde Ramazan Bayramı namazı, vatandaşların yoğun katılımıyla eda edildi. İstanbul'un yanı sıra başka kentlerden ve yurt dışından gelenler namaz için Ayasofya Meydanı'nı doldurdu.
Ramazan Bayramı namazını Ayasofya-i Kebir Camii'nde kılmak isteyenler, sabahın erken saatlerinden itibaren camiye gelmeye başladı.
Caminin içi bayram namazı vaktinden önce dolarken, İstanbul'un yanı sıra başka kentlerden ve yurt dışından gelenler namaz için Ayasofya Meydanı'nı doldurdu.
Vatandaşlar ve turistler caminin dışında beraberlerinde getirdikleri seccadeler üzerinde saf tuttu.
[Fotoğraf: AA]
Bayram namazını Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi İmam Hatibi Ferruh Muştuer kıldırdı.
Namazın ardından yine caminin imamlarından Bünyamin Topçuoğlu, kılıçla çıktığı minberde hutbe okudu.
Etiketler: Ayasofya Camii İstanbul Ramazan Bayramı
Son Haberler
- 11:04
- 10:59
- 10:57
- 10:46
- 10:45
Sıradaki Haber
İzmir'de zehir taciri 38 kişi tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz