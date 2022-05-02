Haber Giriş: 2 Mayıs 2022 Pazartesi 03:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de trafik kazası: 9 yaralı
Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.
Talas İlçesi Mengücek Mahallesi'nde sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi gönderildi.
Araçların kullanılmaz hale geldiği kazada, 9 kişi yaralandı.
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Kayseri Trafik Kazası
Son Haberler
- 03:14
- 02:52
- 02:50
- 03:17
- 01:47
Sıradaki Haber
Bayramda hava nasıl olacak? İşte 3 günlük tahmin...
Yükleniyor lütfen bekleyiniz