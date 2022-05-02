Karlıova-Erzurum kara yolunda ilçe merkezi yönünde seyreden hafif ticari araç, yola çıkan koyun sürüsüne çarptı.

Araçta bulunan 4 kişi ile hayvanların başındaki 2 çoban yaralandı. 50 küçükbaş hayvan ise telef oldu.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Durumu ağır olan 2 yaralı, olay yerindeki müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.