Haber Giriş: 2 Mayıs 2022 Pazartesi 00:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hafif ticari araç sürüye çarptı: 6 kişi yaralandı, 50 hayvan telef oldu
[Fotoğraf: İHA]
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde hafif ticari araç sürüye çarptı. Araçtaki 4 kişi ile 2 çoban yaralandı. 50 küçükbaş hayvan telef oldu.
Karlıova-Erzurum kara yolunda ilçe merkezi yönünde seyreden hafif ticari araç, yola çıkan koyun sürüsüne çarptı.
Araçta bulunan 4 kişi ile hayvanların başındaki 2 çoban yaralandı. 50 küçükbaş hayvan ise telef oldu.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Durumu ağır olan 2 yaralı, olay yerindeki müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Bingöl Trafik Kazası
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