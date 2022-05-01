İstanbul Valiliği’nin aldığı kararla Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’ne çıkan yollar saat 06.00’da araç ve yaya trafiğine kapatılmıştı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde, toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılmasına izin verilmeyen Taksim Meydanı, Talimhane, Tarlabaşı, Divan Kavşağı, Gezi Parkı etrafı, Atatürk Kültür Merkezi önü ve Sıraselviler ile İstiklal Caddesi'ndeki bariyerler kaldırıldı. Bölge, yaya ve araç trafiğine yeniden açıldı.

Polis ekiplerinin Taksim Meydanı ve çevresindeki güvenlik önlemleri sürüyor.