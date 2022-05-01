Haber Giriş: 1 Mayıs 2022 Pazar 22:14Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Hafif ticari aracın çarptığı otomobil yan yattı
[Fotoğraf: İHA]
İzmir’in Bayraklı ilçesinde, hafif ticari aracın çarptığı otomobil kontrolden çıkarak yan yattı. O anlar bir araç kamerasına yansıdı.
Saat 10.30 sıralarında Bayraklı ilçesindeki Anadolu Caddesi’nde seyreden Ö.T. yönetimindeki hafif ticari araç, sağ şeritte ilerleyen otomobile çarptı. H.C. idaresindeki otomobil kontrolden çıkarak yan yattı.
Başka bir hafif ticari araç sürücüsü M.Y. de kaza sonucu aniden duran araca çarparak durabildi.
Otomobilde bulunan yolcu K.A. hafif şekilde yaralandı. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaza anları bir araç kamerasına yansıdı.
Etiketler: İzmir Trafik Kazası
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