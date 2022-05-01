PKK'nın ekonomik alan yapılanması soruşturmasında tutuklu sayısı 22'ye çıktı
Terör örgütü PKK/KCK'nın ekonomik alan yapılanmasına yönelik soruşturmada, yurt dışına kaçarken yakalanan HDP'li eski Diyarbakır Yenişehir Belediyesi İmardan Sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Necat P., tutuklandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından PKK/KCK'nın ekonomik alan yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında HDP'li eski Diyarbakır Yenişehir Belediyesi İmardan Sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Necat P. hakkında gözaltı kararı verilmişti.
Necat P., yurt dışına kaçmak isterken Edirne'nin Uzunköprü sınırında jandarma görevlilerince yakalandı.
Tutuklu sayısı 22'ye çıktı
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan Necat P., sağlık kontrolünün ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi.
Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren Necat P., tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Necat P, hakimlik sorgusunun ardından tutuklandı. Böylece, soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 22'ye çıktı.