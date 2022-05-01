Haber Giriş: 1 Mayıs 2022 Pazar 17:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da sağanak sonrası sel: Araçlar su altında kaldı
Adıyaman'da etkili olan sağanağın ardından bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Bazı araçlar suya gömüldü, okulda mahsur kaldığı belirtilen 2 kişinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.
Adıyaman'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı.
Kapcami Mahallesinde, yağmur suları Mimar Sinan Ortaokulu'nun bahçesine doldu. Bahçedeki onlarca araç yağmur suları nedeniyle zarar gördü.
[Fotoğraf: AA]
Okula gelen Ahmet Arslan, annesi Zeliha ile bir kişinin yağmurdan sığınmak için okula girdiğini ve mahsur kaldığını söyledi.
Bunun üzerine itfaiye ekipleri söz konusu kişilerin kurtarılması için çalışma başlattı.
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