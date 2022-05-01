Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 972'nci gününde sürüyor.

Oturma eylemi yapan annelerden Sevgi Çağmar, oğlu Yavuz Çağmar'ın Sakarya'da üniversitede okurken dağa götürüldüğünü söyledi.

[Fotoğraf: AA]

"Bu hasret bitsin, güvenlik güçlerine teslim olun"

Anneler olarak çocuklarını almakta kararlı olduklarını ifade eden Çağmar, "Çocuklarımızı almadan buradan gitmeyeceğiz, mücadelemizde kararlıyız, buradayız. Bayram, salgın demiyoruz, buradayız. 7 yıldır bu hasreti çekiyorum. Oğlum beni duyuyorsan, kaçın gelin, bu hasret bitsin. Güvenlik güçlerine teslim olun" dedi.

Kızı Zahide için eylem yapan anne Zebude Önen ise kızından 8 yıldır haber alamadığını söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Kızına seslenen Önen, "Kızım neden polisimize, askerlerimize teslim olmuyorsun? Hepiniz gelin, teslim olun. Kızım seni çok özledik" ifadelerini kullandı.