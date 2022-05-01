Haber Giriş: 1 Mayıs 2022 Pazar 15:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hemzemin geçitte kaza: Traktör şoförü hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Ödemiş İlçesinde hemzemin geçitte yolcu treninin çarptığı traktörün şoförü yaşamını yitirdi.
İzmir'de Üç Eylül Mahallesi Çınarlı Kuyu mevkiindeki hemzemin geçitte Ödemiş-İzmir seferini yapan yolcu treni, 65 yaşındaki Hasan Hüseyin Arıcı yönetimindeki traktöre çarptı.
Arıcı, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Kaza nedeniyle seferlerinde aksama yaşanan trenin yolcuları, otobüslerle İzmir'e gönderildi.
Etiketler: İzmir
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