Haber Giriş: 1 Mayıs 2022 Pazar 14:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de DEAŞ şüphelisi 16 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Torbalı ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a operasyon düzenlendi. 16 şüpheli gözaltına alınırken 6 şüpheli hakkında da idari işlem yapıldı.
Suriye'de terör örgütü DEAŞ içinde faaliyet gösterirken yurda yasa dışı yolla girdikleri belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün Ayrancılar Mahallesi'nde belirlenen bir eve operasyon düzenledi.
Operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden, örgütle bağlantısı bulunmadığı belirlenen 6'sı hakkında "yasa dışı ikamet etme" suçundan idari işlem yapıldı.
Jandarmadaki ifade işlemi tamamlanan 10 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.
Son Haberler
- 15:14
- 14:54
- 14:48
- 14:41
- 14:40
Sıradaki Haber
İki yılın ardından maskesiz ilk bayram
Yükleniyor lütfen bekleyiniz