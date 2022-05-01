Haber Giriş: 1 Mayıs 2022 Pazar 14:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te çalınan traktör, Şanlıurfa'da tarla sürülürken bulundu
[Fotoğraf: AA]
Gaziantep'te çalınan traktörü Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Şanlıurfa'da tarlada sürülürken bulundu. Şüpheli F.K. tutuklandı.
Gaziantep'in Nurdağı ilçesi kırsalındaki Terken Mahallesi'nde bir çiftçinin icralık olan traktörünün çalınması üzerine jandarma ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, çalınan traktörün Siverek ilçesi kırsalındaki Batıköy Mahallesi'nde olduğunu belirledi.
Mahalleye operasyon düzenleyen ekipler çalınan traktörü buldu. Traktörle tarla süren F.K. gözaltına alındı.
Traktör trafikten men edilerek yedi emin otoparkına çekildi.
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