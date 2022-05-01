Peribacaları, muhteşem görüntüsüyle dünyanın belki de en masalsı yerlerinin başında geliyor.

Milyonlarca yılda oluşan peri bacalarındaki çatlakların onarımı çimento ya da alçı gibi ürünlerle gerçekleştirilemiyor. Yapıya özgü malzeme kullanılmadığında hasar daha da kötüleşiyor.

Türk bilim insanları doğanın bu güzel eserlerinin restore edilmesi için harekete geçti.

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Nabi Yüzer ve ekibi, pilot olarak seçilen peribacası ile kayadan oyma yapı üzerinde ilk uygulamayı yaptı.

Doktor Nabi Yüzer, Kapadokya'nın UNESCO tarafından korunmaya alınmış müthiş bir bölge olduğunu söylüyor:

“İnanılmaz büyüklükte kayalar oyulup depolar inşaa ediliyor. Oradan çıkan milyonlarca metreküp atık var şuan. Atığın da bizim çimentoya benzer bağlayıcılık özelliği olduğunu tespit ettik”

Malzemeye ilişkin patent başvurusu yapıldı

Çalışmaların ilk safhası 3 yıl sürdü ve malzemeyle ilgili iki patent başvurusu yapıldı.

Yüzer, sonuç için iki yaz ve kış mevsiminin geçmesini beklediklerini, donma, çözülme, ıslanma, koruma gibi agresif etkilere maruz kaldıktan sonra içinin rahatlayacağını söyledi.

Deneylerin tamamlanmasının ardından, peri bacalarında restorasyon işlemlerine başlanması öngörülüyor.

Haber: Yasemin Küçükkaya

Kamera: Abdullah Cenk

