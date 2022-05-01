Haber Giriş: 1 Mayıs 2022 Pazar 10:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir açıklarında geçen ay 692 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, İzmir açıklarında geçen ay, Yunanistan unsurlarınca geri itildiği belirlenen 692 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.
Avrupa ülkelerine gitmeye çalışırken Ege Denizi'nde Yunanistan unsurlarının müdahalesi sonucu ölümle burun buruna kalan düzensiz göçmenlerin imdadına Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri yetişiyor.
Nisan ayında Seferihisar ilçesi açıklarında 185, Karaburun ilçesi açıklarında 162, Çeşme ilçesi açıklarında 116, Foça ilçesi açıklarında 102, Dikili ilçesi açıklarında 92 ve Menderes ilçesi açıklarında 35 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Seferihisar ilçesinde 2 göçmen kaçakçısı da gözaltına alındı.
İhtiyaçları karşılanan ve tedavileri yapılan göçmenler, daha sonra İl Göç İdaresi yetkililerine teslim edildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler İzmir Sahil Güvenlik Yunanistan
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