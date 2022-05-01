Haber Giriş: 1 Mayıs 2022 Pazar 10:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nesli tehlike altındaki "ağaç yediuyurları" görüntülendi
[Fotoğraf: AA]
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde nesli tehlike altında olan ağaç yediuyurları görüldü.
Akyayık köyüne bağlı İkizler Mezrası'nda yaşayan Kamuran Gülmez, arpa ambarının içinde fareye benzer iki canlı gördü.
İnternette araştırma yapan Gülmez, hayvanların bilimsel adının "dryomys nitedula" olan ağaç yediuyurları olduğunu öğrendi.
Gülmez, hayvanları cep telefonu kamerasıyla görüntüledikten sonra doğal ortamına bıraktı.
Yılın 7 ayını uykuda geçiriyorlar
Genelde ormanlık alanlarda yaşayan ağaç yediuyurları, yılın 7 ayını uykuda geçirebilen bir tür olarak biliniyor.
Uyku esnasında yedili gruplar halinde uyuyan bu canlılar, ceviz, fındık, palamut, ağaç kabuğu ve tomurcuklarla besleniyor.
Etiketler: Tunceli
Son Haberler
- 10:01
- 09:26
- 09:27
- 10:13
- 09:59
Sıradaki Haber
Bingöl'de kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 2 ölü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz