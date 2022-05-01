Haber Giriş: 1 Mayıs 2022 Pazar 09:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bingöl'de kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 2 ölü
[Fotoğraf: AA]
Bingöl'de kontrolden çıkan bir araç orta bariyerlere çarptı. Meydana gelen kazada 2 kişi yaşamını yitirdi.
Gece saatlerinde, sürücüsü tespit edilemeyen otomobil, Çapakçur Viyadüğü'nde kontrolden çıkarak bariyere çarptı.
Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
Kaza yerine gelen sağlık ekipleri kazada 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
[Fotoğraf: İHA]
Etiketler: Bingöl Trafik Kazası
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