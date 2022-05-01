İnşaat ve iş yerlerinde hırsızlık yapıyorlardı, suç örgütlerine sahte plaka düzenliyorlardı. Ama jandarmanın titiz takibinden kaçamadılar.

Yaklaşık 3 ay teknik ve fiziki takip yürütüldü.

Jandarmanın dikkatinden kaçmadı

Şüphelilerin yakalanmamak için aynı araca her seferinde farklı plaka taktığı anlaşıldı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, operasyon için düğmeye bastı.

Esenler ve Gaziosmanpaşa'da 16 adrese operasyon yapıldı

Operasyonlarda; kalıp tahtası, bakır kablo, sahte plaka ve plaka basma makinesinin yanısıra satışlardan elde edilen yüklü miktarda para ele geçirildi.

[Fotoğraf: İHA]

Aralarında örgüt liderinin de olduğu 4 kişi tutuklandı

Operasyonla Silivri’de son 3 ayda gerçekleşen 10 hırsızlık olayı da aydınlatıldı. Aralarında örgüt liderinin de olduğu 10 şüpheliden 4’ü çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanırken, 6 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.