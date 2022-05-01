İstanbul'da sahte plaka çetesine operasyon: 4 tutuklama
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte plaka düzenleyen organize suç örgütüne baskın düzenledi. 16 ayrı adrese yapılan operasyonlarda 4 kişi tutuklandı.
İnşaat ve iş yerlerinde hırsızlık yapıyorlardı, suç örgütlerine sahte plaka düzenliyorlardı. Ama jandarmanın titiz takibinden kaçamadılar.
Yaklaşık 3 ay teknik ve fiziki takip yürütüldü.
Jandarmanın dikkatinden kaçmadı
Şüphelilerin yakalanmamak için aynı araca her seferinde farklı plaka taktığı anlaşıldı.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, operasyon için düğmeye bastı.
Esenler ve Gaziosmanpaşa'da 16 adrese operasyon yapıldı
Operasyonlarda; kalıp tahtası, bakır kablo, sahte plaka ve plaka basma makinesinin yanısıra satışlardan elde edilen yüklü miktarda para ele geçirildi.
Aralarında örgüt liderinin de olduğu 4 kişi tutuklandı
Operasyonla Silivri’de son 3 ayda gerçekleşen 10 hırsızlık olayı da aydınlatıldı. Aralarında örgüt liderinin de olduğu 10 şüpheliden 4’ü çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanırken, 6 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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