Haber Giriş: 1 Mayıs 2022 Pazar 16:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da iplik fabrikasında yangın
[Fotoğraf: AA]
Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) iplik fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.
Merkez Eyyübiye ilçesindeki OSB'de bulunan iplik fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
Fabrikadaki işçiler tahliye edildi. Yangından kurtarılan malzemeler dışarı taşındı.
Dumandan etkilenen, aralarında itfaiye erinin de bulunduğu 3 kişiye ambulansta müdahale edildi.
Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürüyor.
[Fotoğraf: AA]
Son Haberler
- 19:37
- 19:26
- 19:21
- 19:29
- 18:57
Sıradaki Haber
Hemzemin geçitte kaza: Traktör şoförü hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz