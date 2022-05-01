İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince yapılan çalışmada, "geçici koruma" kapsamındaki şahısların adres güncelleme işlemlerinde kullanılan belgelerin maddi menfaat karşılığında usulsüz şekilde yapıldığını belirlendi.

Bu kapsamda, "tercümanlık bürosu" adı altında kayıtsız olarak faaliyet gösteren 3 adrese operasyon düzenlendi.

Sahte olduğu tespit edilen 1 mühür, 2 kaşe, çok sayıda doküman ve dijital materyaller ele geçirildi.

Gözaltına alınan 7 şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.