Trabzon Maçka'daki Karadağ'ın Altındere Vadisi'ne bakan eteğinde, vadiden yaklaşık 300 metre yükseklikteki ormanlık alanda kayalar oyularak inşa edilen Sümela Manastırı, kaya düşme riskine karşı kapatılarak restorasyona alınmıştı.

Tarihi manastırdaki restorasyon çalışmaları kapsamında, tehlike oluşturan büyük boyutlu kaya parçaları çelik halatlarla sabitlendi, kaya tutucu bariyerler inşa edildi.

Restorasyonun tamamlanmasının ardından manastır, yeniden yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine açıldı. Turistler, sağanak ve sise rağmen Sümela Manastırı'nı ziyaret etti.

08.00-19.00 saatlerinde ziyaret edilebilir

Manastır 08.00-19.00 saatlerinde yerli ve yabancı turistlerce ziyaret edilebilecek.

Ramazan Bayramı'nın birinci gününde ise manastır 13.00-19.00 saatlerinde ziyarete açık tutulacak.