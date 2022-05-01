İçişleri Bakanlığı askere gönderme, spor müsabakaları, düğün, nişan gibi kutlama faaliyetlerinde meskun mahallerde havaya ateş açılmasının önüne geçmek için kampanya başlattı.

Trabzonspor-Antalyaspor maçının günler öncesinde Trabzon Valiliği başta olmak üzere sivil toplum kuruluşlarınca kampanyanın afişleri ve kamu spotlarıyla farkındalık çalışmaları yürütüldü.

Bu çalışmalar sayesinde ülke genelinde şampiyonluk kutlamalarında İstanbul'da 2, Trabzon'da 1 olmak üzere 3 havaya ateş açma olayı meydana gelirken herhangi bir üzücü olay yaşanmadı.

Ayrıca kutlamalar kapsamında İstanbul'da genel güvenliği tehlikeye düşüren 4 kişi gözaltına alındı, meşale satan 2 kişiye de idari işlem uygulandı.

Ülke genelinde devam edecek kampanya kapsamında spor müsabakaları, askere gönderme, düğün, nişan gibi kutlamalarda, silah kullanılmaması, havaya ateş açılmaması uyarılarının yer aldığı afişlerle vatandaşlar bilgilendirilecek.