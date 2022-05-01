Galatasaray, Nef Stadı'nda Demir Grup Sivasspor ile karşılaştı. Müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetti.

Sivasspor'a galibiyeti getiren golleri, 44. dakikada Mustapha Yatabare, 49. dakikada Fredrik Ulvestad ile 64. dakikada Ahmet Oğuz ağlarla buluşturdu.

Galatasaray'ın gollerini ise 10. dakikada ve penaltıdan 58. dakikada Bafetimbi Gomis kaydetti.

Ligde 12. galibiyetini alan Demir Grup Sivasspor 48 puana yükseldi.

Galatasaray ise 14. yenilgisini alarak 47 puanda kaldı. Bu sonuçla sarı kırmızılılar evinde 5 maç sonra kaybetti. Cimbom bu süreçte Kayserispor ile berabere kalırken, Çaykur Rizespor, Beşiktaş, Fatih Karagümrük ve Yeni Malatyaspor'u da yenmişti.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Sivasspor, 1-0 kazanmıştı.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

9. dakikada Taylan Antalyalı'nın pasıyla sağdan hareketlenen Boey'in ceza sahasına yerden ortasında, kale sahası önünde Gomis'in vuruşunda top yandan dışarı gitti.

GOL - 10. dakikada Galatasaray 1-0 öne geçti. Kerem Aktürkoğlu'nun pasıyla soldan ceza sahasına girerek çizgiye kadar inen Emre Kılınç'ın içeri çevirdiği topu, Gomis altıpas önünde yaptığı vuruşla ağlarla buluşturdu.

38. dakikada Van Aanholt'un soldan yaptığı ortada kale sahasında Babel'in kötü kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

[Fotoğraf: AA]

42. dakikada Uğur Çiftçi'nin soldan ortasında ceza sahasında topla buluşan Hakan Arslan'ın şutunda, meşin yuvarlak kaleci Muslera'dan döndü.

GOL - 44. dakikada Demir Grup Sivasspor skoru 1-1 yaptı. Uğur Çiftçi'nin sol taraftan ortasında, ceza sahasında Yatabare uçarak yaptığı kafa vuruşunda topu ağlara gönderdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamladı.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

49. dakikada Demir Grup Sivasspor 2-1 öne geçti. Erdoğan Yeşilyurt'un sağdan kullandığı serbest vuruşta, ceza sahasında Pulgar'ın kafasından seken topu arka direkte Appindangoye kafayla içeri indirdi. Ulvestad, altıpas önünde kontrol ettiği topu filelere yolladı.

[Fotoğraf: AA]

57. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Kerem Aktürkoğlu ceza sahasında Appindangoye'nin müdahalesiyle yerde kalırken, hakem Kadir Sağlam penaltı noktasını işaret etti.

GOL - 58. dakikada penaltı atışını kullanan Gomis, meşin yuvarlağı ağlara göndererek skoru 2-2 yaptı.

GOL - 64. dakikada Demir Grup Sivasspor tekrar öne geçti. Savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topu ceza sahası dışında sol çaprazda kontrol eden Ahmet Oğuz, kaleci Muslera'nın da önde olduğu pozisyonda doğrudan kaleye vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlak uzak köşeden ağlarla buluştu: 2-3

90+1. dakikada Halil Dervişoğlu'nun ceza sahası dışında çektiği şutta, meşin yuvarlak kaleciden döndü ve sonra savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

Demir Grup Sivasspor, karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.

Stat: Nef

Hakemler: Kadir Sağlam, Erdinç Sezertam, Mustafa Sönmez

Galatasaray: Muslera, Boey, Semih Kaya, Nelsson, Van Aanholt, Taylan Antalyalı, Pulgar (Dk. 76 Berkan Kutlu), Babel (Dk. 76 Morutan), Emre Kılınç (Dk. 46 Halil Dervişoğlu), Kerem Aktürkoğlu, Gomis (Dk. 76 Mustafa Muhammed)

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz (Dk. 81 Kayode), Appindangoye (Dk. 74 Goutas), Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Ulvestad, Fajr (Dk. 86 Ziya Erdal), Erdoğan Yeşilyurt, Grandel (Dk. 87 Kerem Atakan Kesgin), Yatabare (Dk. 74 Konate)

Goller: Dk. 10 ve 58 (Penaltıdan) Gomis (Galatasaray), Dk. 44 Yatabare, Dk. 49 Ulvestad, Dk. 64 Ahmet Oğuz (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 16 Emre Kılınç, Dk. 30 Boey (Galatasaray), Dk. 30 Fajr, Dk. 52 Ulvestad, Appindangoye, Dk. 78 Ahmet Oğuz (Demir Grup Sivasspor)