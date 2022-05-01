Balıkserispor'u 4-1 mağlup ederek tarihinde ilk kez Süper Lig’e yükselen Bereket Sigorta Ümraniyespor’da futbolcular, teknik heyet ve taraftarlar Balıkesirspor maçının bitiş düdüğüyle birlikte büyük coşku yaşadı.

[Fotoğraf: AA]

Saha içinde toplanan teknik heyet ve futbolcular, çalan şarkıları taraftarlarıyla söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Daha sonra tribünlerdeki taraftarlar da saha içine girdi ve şampiyonluğu futbolcularla kutladı.

[Fotoğraf: AA]