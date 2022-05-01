Haber Giriş: 1 Mayıs 2022 Pazar 19:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ümraniyespor tarihinde ilk kez Süper Lig'de
[Fotoğraf: AA]
Spor Toto 1. Lig'de 35. haftasında Bereket Sigorta Ümraniyespor sahasında Balıkesirspor'u 4-1 mağlup ederek 66 puanla Süper Lig'e çıkmayı garantiledi. İstanbul ekibi ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek.
Balıkserispor'u 4-1 mağlup ederek tarihinde ilk kez Süper Lig’e yükselen Bereket Sigorta Ümraniyespor’da futbolcular, teknik heyet ve taraftarlar Balıkesirspor maçının bitiş düdüğüyle birlikte büyük coşku yaşadı.
[Fotoğraf: AA]
Saha içinde toplanan teknik heyet ve futbolcular, çalan şarkıları taraftarlarıyla söyledi.
[Fotoğraf: AA]
Daha sonra tribünlerdeki taraftarlar da saha içine girdi ve şampiyonluğu futbolcularla kutladı.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: TFF 1. Lig TFF Süper Lig
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