Sarı-kırmızılı takımın, Süper Lig'de geçen hafta Altay'ı deplasmanda 1-0 yendiği maça ilk 11'de başlayan oyunculardan Marcao ve Omar Elabdellaoui kadroda yer almazken, Berkan Kutlu da yedeğe çekildi. Marcao sarı kart cezası, Elabdellaoui de antrenmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle kadroda yer almadı.

Teknik direktör Domenec Torrent, Demir Grup Sivasspor maçında bu futbolcuların yerlerine Sacha Boey, Semih Kaya ve Taylan Antalyalı'yı görevlendirdi.

Galatasaray maça Fernando Muslera, Sacha Boey, Semih Kaya, Victor Nelsson, Patrick van Aanholt, Taylan Antalyalı, Erick Pulgar, Ryan Babel, Emre Kılınç, Kerem Aktürkoğlu ve Bafetimbi Gomis ile başladı.

Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde ise Berkan Kutlu'nun yanı sıra Jankat Yılmaz, Alparslan Öztürk, Mustafa Muhammed, Ömer Bayram, Olimpiu Morutan, Berkan Kutlu, Alexandru Cicaldau, Arda Turan, Barış Alper Yılmaz ve Halil Dervişoğlu oturdu.

Tedavisine devam edilen Inaki Pena ile sakatlığı geçmesine rağmen henüz hazır olmayan Sofiane Feghouli de maçın kadrosunda yer almadı.

Sivasspor'da 4 değişiklik

Demir Grup Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, son maça göre ilk 11'de 4 değişiklikle takımını Galatasaray karşısında sahaya sürdü.

Çalımbay, geçen hafta Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 yendikleri maça 11'de çıkan oyunculardan Muammer Yıldırım, Goutas, Camara ve Ziya Erdal'ı yedeğe çekti.

Tecrübeli teknik adam, Galatasaray maçında bu futbolcuların yerlerine Ali Şaşal Vural, Appindangoye, Caner Osmanpaşa ve Uğur Çiftçi'ye formayı verdi.

Konuk takım, Galatasaray karşısına Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Ulvestad, Fajr, Erdoğan Yeşilyurt, Grandel ve Yatabare 11'i ile çıktı.

Sivas ekibinin yedek kulübesinde ise Muammer Yıldırım, Ziya Erdal, Camara, Goutas, Cofie, Özkan Yiğiter, Kerem Atakan Kesgin, Sefa Yılmaz, Kayode ve Konate yer aldı.