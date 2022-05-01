Haber Giriş: 1 Mayıs 2022 Pazar 20:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli sporcu Sebile Akbulut Avrupa üçüncüsü oldu
[Fotoğraf: AA]
Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen Avrupa Judo Şampiyonası'nda +78 kiloda yarışan milli sporcu Sebile Akbulut, bronz madalya kazandı.
Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyonun son gününde 5 milli sporcu mücadele etti.
Milli sporcu Sebile Akbulut çeyrek finalde Sloven Urska Torkar'ı yenerek yarı finale yükseldi. Bu turda Fransız Romane Dicko'ya mağlup olan milli sporcu, bronz madalya karşılaşmasında ise Hollandalı Marit Kamps'ı yenerek Avrupa üçüncüsü oldu.
Diğer karşılaşmalarda kadınlar +78 kiloda Hilal Öztürk yarışları yedinci sırada tamamlarken, erkekler 90 kiloda Mihael Zgank, Ömer Kemal Aydın üçüncü turda, +100 kiloda mücadele eden Münir Ertuğ ise ikinci tur karşılaşmasında rakiplerine yenildi.
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