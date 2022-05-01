Süper Lig'e yükseldikleri Yılport Samsunspor maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, çok mutlu olduklarını belirtti.

Dalcı,Hak ettikleri bir başarıyı elde ettiklerini vurguladı.

"Öncelikle çok mutluyuz. Ankaragücü layık olduğu yere geldi. Buna biz vesile olduğumuz için hayatımızın en gurur verici anlarından birini yaşıyoruz. Başından sonuna kadar ligi domine eden bir Ankaragücü vardı. Süper Lig'e çıkmayı sonuna hak eden bir Ankaragücü vardı. Bayramdan önce bir bayram yaşattık. Umarım bundan sonra MKE Ankaragücü ömür boyu hak ettiği bu ligde kalır."

Oyuncularını başarılarından dolayı tebrik eden Dalcı, sarı-lacivertli taraftarlar hakkında konuştu.

"Biz yolcuyuz, taraftar hancı. Onlar bu takımın her şeyi. Bugüne kadar bizi destekleyen, desteklemeyen hepsine çok teşekkür ederim. Desteklemeyenler de süreç içinde bize faydası oldu. Bizi motive ettiler, yanlışlarımız vardı, onları düzelttik. Bir sene boyunca karakterimizi bozmadan onlara saygı göstermemiz gerekiyordu. Buradan bütün taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Layık olduğumuz yere Ankaragücü'nü getirmek de bize nasip oldu."

Şampiyonluk 19 Mayıs'ta kutlanacak

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, MKE Ankaragücü'nün İmalat-ı Harbiye işçileri tarafından kurulduğuna işaret etti.

"Bugün 1 Mayıs İşçi Bayramı. Ankaragücü'nün bugün şampiyon olması ayrı bir anlam ifade ediyor. Yarın da Ramazan Bayramı. Ankaragücü camiası üç bayramı bir arada yaşıyor."

Koca, sezon öncesinde bütün hazırlıkları şampiyonluk için yaptıklarını vurguladı.

"Biz baştan beri hedefe kilitlendik. Bugün bu hedefe ulaştığımız için çok mutluyuz. Camiamıza hayırlı olsun. Bugün stresli bir maçtı. Süper Lig'e çıkmamız için beraberlik yetiyordu, onu başardık. Bütün camiayı, futbolcuları kutluyorum."

[Fotoğraf: AA]

Koca, şampiyonluk kutlamasının tarihini önümüzdeki günlerde belirleyeceklerini dile getirdi.

"Şampiyonluk kutlamasını 19 Mayıs'ın yerinde yapacağız. 19 Mayıs'ta inşaatın başlaması için camiaya mesaj vereceğiz. Hükümetimiz bu anlamda çok duyarlı. Orada şampiyonluk coşkusunu beraber yaşayacağız."

Ankaragücü hedef büyüttü

MKE Ankaragücü'nün 112 yıllık köklü bir kulüp olduğunun altını çizen Faruk Koca, gelecek sezonki hedeflerine ilişkin konuştu.

"Ankaragücü, Süper Lig'de en fazla oynayan dördüncü takım. İnşallah bu şampiyonluk, Süper Lig'deki hedefe ulaşmak için bir adımdır. Ankaragücü'nü iyi günler bekliyor. Taraftarımız, camiamız geleceğe umutla baksın. Süper Lig'de oynuyorsak, hedefimiz Süper Lig'de şampiyonluktur. Bütün yapılanmamızı ona göre yapacağız. Belki ütopik gelebilir. Dün Trabzonspor şampiyon oldu, inşallah seneye de Ankaragücü olur. Bu hedef doğrultusunda yapılanma içine gireceğiz. Camianın beklentisine cevap vereceğimizi düşünüyorum. Ankaragücü'nü hak ettiği yere getireceğiz."

[Fotoğraf: AA]

Futbolcuları görüşleri

Sarı-lacivertilerin stoperi Sinan Osmanoğlu, çok istedikleri Süper Lig'e çıkmanın mutluğunu yaşadığını aktardı.

Sinan, sezon başından beri büyük mücadele verdiklerini dile getirdi.

"Sadece futbolcular değil, yönetimi, taraftarı, çalışan personel, şampiyonluğa inanmıştı. Zor şartlarda bile birlikte ayakta kaldık. İyi bir sezon geçirdik. Şampiyonluğa ulaştığımız için inanılmaz mutluyum. Çok büyük bir camiadayız. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum."

Başkent ekibinin 24 yaşındaki futbolcusu Alperen Babacan da hedefe ulaşmanın gururunu duyduklarını anlattı.

"Tek hedefimiz şampiyonluktu. Çok çabaladık. Kötü dönemler oldu ama üstesinden geldik. Artık Süper Lig'deyiz. Ankaragücü taraftarı bugünü doyasıya kutlasın."

Sarı-lacivertlilerin orta saha oyuncusu Murat Uçar ise Süper Lig'in camiaya hayırlı olmasını diledi.

"Camianın hak ettiği yerde olması gerekiyordu. Güzel bir sezon geçirdik takım olarak. Bu şampiyonluğu Ankaragücü camiasına hediye ediyoruz. İnşallah Ankaragücü hak ettiği yerde hep kalır."