MKE Ankaragücü ve Ümraniyespor Süper Lig'de
MKE Ankaragücü ile Bereket Sigorta Ümraniyespor Süper Lig'e çıkmayı garantiledi.
Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında konuk ettiği Yılport Samsunspor ile 0-0 berabere kalan MKE Ankaragücü, bitime 3 hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi.
Bir sezon aranın ardından yeniden Süper Lig'e yükselen sarı-lacivertli ekipte futbolcular, teknik heyet ve tribünleri dolduran taraftarlar, büyük sevinç yaşadı.
SELAMÜN ALEYKÜM SÜPER LİG BİZ GELDİK ! #ŞampiyonAnkaragücü pic.twitter.com/80jlHkvEQT— MKE Ankaragücü (@Ankaragucu) May 1, 2022
Ümraniyespor ilk kez Süper Lig'de
Spor Toto 1. Lig'de 35. hafta maçında Bereket Sigorta Ümraniyespor, konuk ettiği Balıkesirspor'u 4-1 yendi.
Bu galibiyetle puanını 66'ya yükselten Ümraniyespor ligin bitimine 3 hafta kala ilk kez Spor Toto Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi.
2021-2022 Sezonu Spor Toto 1. Lig Şampiyonu Ümraniyespor!#SemtinTakımı #ŞampiyonÜmraniyespor pic.twitter.com/ye4EFdcIlB— Ümraniyespor (@Umraniyespor) May 1, 2022
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