Haber Giriş: 1 Mayıs 2022 Pazar 17:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Old Firm derbisinde kazanan çıkmadı
İskoçya Birinci Futbol Ligi Şampiyonluk Grubu'nda oynanan derbi maçta Celtic ile Rangers 1-1 berabere kaldı.
"Old Firm" derbisi olarak da bilinen mücadelede Rangers'ı ağırlayan Celtic, Jota'nın 21. dakikadaki golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapadı.
Konuk ekip, 67. dakikada Fashion Sakala'nın golüyle beraberliği yakalarken, kalan bölümde skor değişmedi ve mücadele 1-1 sona erdi.
Bu beraberliğin ardından Celtic puanını 86, Rangers ise 80'e çıkardı.
Etiketler: İskoçya
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