Haber Giriş: 1 Mayıs 2022 Pazar 14:40Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Trabzonspor bayrağı İstanbul Boğazı'nda
[Fotoğraf: DHA]
Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonunu şampiyon tamamlayan Trabzonspor’un bayrağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne asıldı.
Spor Toto Süper Lig'in 35’inci haftasında dün Fraport TAV Antalyaspor'la 2-2 berabere kalarak bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor’da kutlamalar gece boyunca devam etti.
[Fotoğraf: DHA]
Gece saatlerinde kulübün renkleriyle ışıklandırılan İstanbul Boğazı’nı bugün de bordo-mavi renkli bayrak süsledi.
[Fotoğraf: DHA]
Etiketler: Trabzonspor İstanbul Boğazı
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