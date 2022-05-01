Emniyet Genel Müdürlüğü, e-Devlet sisteminin hacklendiği ve kişisel bilgilerin ele geçirildiği iddiasıyla sosyal medya üzerinden bazı gazetecilerin dolandırılmaya çalışılması üzerine harekete geçti.



Yapılan çalışmalar sonucu, gazetecileri dolandırmaya çalışan K.Ç. isimli 17 yaşındaki suça sürüklenen çocuk yakalandı.



Bursa'da yakalanan çocuk hakkında adli işlem başlatıldı.