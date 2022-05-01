Haber Giriş: 1 Mayıs 2022 Pazar 22:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gazetecileri dolandırmaya çalışan çocuk yakalandı
Geçtiğimiz günlerde bazı gazetecilerin e-Devlet bilgilerinin ele geçirildiği iddiasıyla dolandırıcılık yapılmaya çalışılmıştı. Söz konusu suça sürüklenen 17 yaşındaki çocuk yakalandı.
Emniyet Genel Müdürlüğü, e-Devlet sisteminin hacklendiği ve kişisel bilgilerin ele geçirildiği iddiasıyla sosyal medya üzerinden bazı gazetecilerin dolandırılmaya çalışılması üzerine harekete geçti.
Yapılan çalışmalar sonucu, gazetecileri dolandırmaya çalışan K.Ç. isimli 17 yaşındaki suça sürüklenen çocuk yakalandı.
Bursa'da yakalanan çocuk hakkında adli işlem başlatıldı.
Sosyal medya üzerinden bazı gazetecileri dolandırmaya çalışan şahıs yakalandı pic.twitter.com/rUBAESuaA5— Türk Polis Teşkilatı (@EmniyetGM) May 1, 2022
Etiketler: E-Devlet Emniyet Genel Müdürlüğü
Son Haberler
- 22:50
- 22:34
- 22:14
- 21:52
- 21:34
Sıradaki Haber
Hafif ticari aracın çarptığı otomobil yan yattı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz