Haber Giriş: 2 Mayıs 2022 Pazartesi 09:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de zehir taciri 38 kişi tutuklandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv) ]
İzmir'de Ramazan Bayramı öncesi zehir tacirlerine operasyon düzenlendi. Operasyonlarda gözaltına alınan 52 şüpheliden 38'i tutuklandı.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından Ramazan Bayramı öncesinde 24 Nisan-1 Mayıs'ta kentte 24 ayrı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 52 kişi gözaltına alındı.
Adreslerde ve araçlarda yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde, 3 hassas terazi, 8 tabanca, 2 tüfek, 77 fişek ile 7 şarjör ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerden 5'i ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 47 şüpheliden 38'i tutuklandı, 9 şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildi.
Etiketler: İzmir Uyuşturucu Ramazan Bayramı Narkotik
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