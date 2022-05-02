İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından Ramazan Bayramı öncesinde 24 Nisan-1 Mayıs'ta kentte 24 ayrı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 52 kişi gözaltına alındı.

Adreslerde ve araçlarda yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde, 3 hassas terazi, 8 tabanca, 2 tüfek, 77 fişek ile 7 şarjör ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 5'i ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 47 şüpheliden 38'i tutuklandı, 9 şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildi.